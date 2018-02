Internationale samenwerking in strijd tegen varkenspest

België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland slaan de handen ineen in de strijd tegen Afrikaanse Varkenspest (AVP).

De samenwerking behelst een directe communicatie tussen de landen en een gezamenlijke aanpak in geval van een uitbraak. Dat hebben de landen afgesproken tijdens een overleg over AVP op initiatief van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Bij het overleg was ook een vertegenwoordiger van de Europese Commissie aanwezig.

Preventieve alarmfase

In de betrokken landen geldt momenteel een preventieve alarmfase. Dat houdt in dat de landen alles in het werk stellen om insleep van de ziekte te voorkomen, onder andere door communicatie en bewustwording naar de betrokken sectoren en reizigers. Met de gezamenlijke aanpak komt daar een systeem bij voor een vroegtijdige herkenning van de ziekte.