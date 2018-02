Geen omgevingsvergunning, wel € 100.000 kwijt

Een varkenshouder moet € 100.000 aan leges betalen, terwijl de vergunning niet wordt verleend.

Een vergunning aanvragen voor een groot nieuw bedrijf brengt stevige legekosten met zich mee, ook als uiteindelijk de vergunning niet eens wordt verleend.

Die harde realiteit kwam kortgeleden weer eens aan het licht toen bij varkenshouder Thomas Verhagen een rekening van de Brabantse gemeente Meierijstad op de deurmat viel. Hij werd verzocht € 100.000 over te maken in verband met de kosten die gemeente heeft gemaakt voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Stalderingseisen

Verhagen wil een stal bouwen voor 18.000 vleesvarkens in Nijnsel. Nadat hij een voorlopige vergunning had gekregen, werd in december 2017 de definitieve vergunning door de gemeente toch geweigerd. Het wrange voor Verhagen is dat hij eigenlijk tijdens de jarenlange procedure steeds voldeed aan de gestelde eisen. Twee keer stelde de Raad van State hem zelfs al in het gelijk.

Uiteindelijk besloot de gemeenteraad – ook onder grote maatschappelijke druk – de vergunning te weigeren, omdat Verhagen niet voldaan heeft aan het nieuwe stalderingsbeleid van provincie Noord-Brabant dat sinds juli 2017 geldt. Hij heeft elders geen stallen gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw. Nog wranger is dat Verhagen op basis van de lopende procedure in aanmerking had kunnen komen voor ontheffing van de provincie van die stalderingseis.

‘De gemeente had toegezegd met mij in gesprek te gaan over een mogelijk alternatief. Daar heb ik nog niets van gehoord’

Dat er een stevige legesrekening van de gemeente zou komen was Verhagen wel bekend. “Ik wist wel van die legeskosten, maar het is wel op een heel onhandig moment. De gemeente had toegezegd met mij in gesprek te gaan over een mogelijk alternatief. Daar heb ik nog niets van gehoord. Dit voelt eigenlijk als het intrekken van die handreiking.”

Volgens de gemeente Meierijstad is er niets vreemds aan de rekening van € 100.000 een ton die Verhagen heeft ontvangen. Op basis van de legesverordening is men namelijk leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een omgevingsvergunning, niet voor het al of niet krijgen van die vergunning aldus een woordvoerder van de gemeente Meierijstad.

‘Het is niet de bedoeling dat gemeentes er aan verdienen’

De hoogte van de heffing is gebaseerd op de bouwkosten van de aanvraag aan de hand van een door de gemeenteraad vastgestelde bouwkostenlijst. In het geval van Meierijstad wordt uitgegaan van € 341 per vierkante voor een varkensstal.

Ook de VNG bevestigd dat het puur gaat om de kosten voor de behandeling van de vergunningaanvraag. Of die vergunning er uiteindelijk komt speelt daar bij geen rol. “Wel is het uitgangspunt dat het in rekening gebrachte bedrag puur de kosten moet dekken. Het is niet de bedoeling dat gemeentes er aan verdienen”, aldus een VNG-woordvoerder.

Teruggaafoptie

Wel staat bij de meeste gemeentes een teruggaafoptie in de legesverordening. Dat kan verschillen omdat iedere gemeente zijn eigen verordening heeft. Als een vergunning niet wordt verleend, worden niet alle kosten in rekening gebracht. Voor de gemeente Meierijstad gaat dat om een kwart van de kosten. Dus de € 100.000 die Verhagen moet betalen is 75% van de totale kosten die gemeente heeft gemaakt.

Of Verhagen in beroep gaat tegen deze heffing kan hij nog niet zeggen. “Ik ben met mijn advocaat nog aan het overleggen wat ons nu te doen staat.”