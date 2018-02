GAIA wil castratieverbod afdwingen met enquête

Dierenorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA) wil met een enquête Vlaamse politici overtuigen om de castratie van beerbiggen te verbieden.

Opvallend is dat tweederde van de geênqueteerden niet wist dat beerbiggen gecastreerd worden om berengeur te voorkomen. Na uitleg en het zien van een filmpje vindt een enkeling dat een wettelijk verbod niet nodig is. Aanvankelijk was het de intentie van de Belgische varkensketen om rond 2018 te stoppen met castreren. Vanwege de slechte acceptatie van berenvlees in een aantal exportbestemmingen is dat niet haalbaar. Dat was GAIA een doorn in het oog en de dierenorganisatie sprak de hoop uit dat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts de belofte uit het regeerakkoord om te stoppen met castreren desondanks na zou komen. Met de enquête wil GAIA deze boodschap ondersteunen.