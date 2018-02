Europa exporteerde 8% minder varkensvlees

Europa exporteerde vorig jaar ruim 8% minder varkensvlees dan in 2016. In totaal werd 3,8 miljoen ton varkensvlees geëxporteerd. Dat blijkt uit de exportcijfers van de Europese Commissie over 2017.

Ondanks dat China vorig jaar 25% minder varkensvlees afnam dan in 2016, blijft dat land de belangrijkste afnemer van Europees varkensvlees. Ruim éénderde van het Europese exportvolume, bijna 1,4 miljoen ton, vond in 2017 zijn weg naar Chinese consumenten. Japan is, zij het met grote afstand, de tweede belangrijkste afnemer van Europees varkensvlees. Vorig jaar importeerde het land ruim 425.000 ton varkensvlees, een stijging van 5% ten opzichte van een jaar eerder. Na Japan volgen Hong Kong (378.701 ton) en Zuid-Korea (274.264 ton) op de llijst met belangrijkste exportbestemmingen. De export naar deze landen steeg met 5% ten opzichte van 2016. Verenigde Staten nemen meer vlees af De export naar de Filipijnen steeg vorig jaar met ruim 15% tot bijna 250.00 ton. Opmerkelijk is de forse stijging van de export naar de grootste concurrent op de exportmarkt: de Verenigde Staten (VS). De afzet naar de VS groeide in één jaar tijd met 33% naar een volume van ruim 155.000 ton. Net als de export naar Taiwan en Servië, die respectievelijk 64.000 en 55.000 ton varkensvlees importeerden. De export naar Afrika zat ook in de lift. Zuid Afrika importeerde 25% meer (35.000 ton) en Ivoorkust bijna 14% (41.000 ton) meer dan in 2016.