Duitsland voert de strijd tegen AVP op

Duitsland treft extra maatregelen bij een mogelijke uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) en wil het aantal wilde zwijnen reduceren. In Nederland is het directe risico op een uitbraak van AVP gering, zegt Wageningen UR.

Duitsland wil extra preventiemaatregelen tegen AVP en is beter voorbereid, mocht zich een uitbraak voordoen. De landelijke regering heeft aanpassingen van de AVP-verordening voorgesteld en verruiming van de mogelijkheden om op zwijnen te jagen. Op 2 maart stemt het parlement over de voorstellen.

Jaarrond jagen

Het wordt mogelijk toegestaan jaarrond volwassen, wilde zwijnen te jagen. De jacht op jong volwassen dieren wordt vermoedelijk ook mogelijk. Op deze wijze wordt de zwijnenpopulatie flink uitgedund, is de verwachting.

Voorschriften veranderen in geval van uitbraak

In het geval van een uitbraak veranderen de voorschriften ook. Als wilde zwijnen zijn besmet, wordt het onder voorwaarden mogelijk dat het vlees van gezonde boerderijvarkens in besmet gebied toch op de markt komt. Daarnaast zijn drie extra hygiëneregels opgesteld die gelden voor besmette gebieden, om verdere besmetting te voorkomen.

Het wordt mogelijk toegestaan jaarrond volwassen, wilde zwijnen te jagen. Foto: ANP

Ziekte dicht bij Duitse grens

De Duitse varkensvakbond ISN is tevreden over de Berlijnse voorstellen. Vooral de mogelijkheid om vlees op de markt te brengen uit besmet gebied, ontvangt de ISN met applaus. Bij de ISN is men als de dood voor een mogelijke AVP-uitbraak. Dat bleek vorige week nog tijdens de jaarvergadering. Volgens de Duitse varkenshouders zit de ziekte zo dicht bij de grens dat het virus met één sprong in het land is.

Virus niet direct naar Nederland

In Nederland is daarentegen de situatie minder nijpend. Volgens Wageningen UR is de kans op een uitbraak van AVP in Nederland momenteel klein. Dat kans dat wilde zwijnen de ziekte naar Nederland brengen, noemen experts van Wageningen verwaarloosbaar. Reden is de afstand. De ziekte zit zo ver weg dat zwijnen het virus niet direct naar Nederland brengen.

Besmetting door mensen

Het risico dat mensen AVP naar Nederland brengen, is groter. Dit kan doordat mensen producten van besmette varkens of geschoten zwijnen meebrengen en deze vervolgens in Nederland bij varkens of wilde zwijnen terecht komen. Het virus kan tot een jaar overleven in vlees. In bevroren vleesproducten kan het virus nog langer gevaarlijk blijven. De kans dat het virus via vlees in Nederland terechtkomt is klein, maar niet afwezig.

Toch is preventie van belang, schrijft Wageningen UR. De economische gevolgen van een uitbraak zijn enorm, onder meer door exportverboden van vlees.