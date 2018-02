De Oosthof: vaker kreupelheid bij vleesvarkens

Varkensartsen van dierenartsenpraktijk De Oosthof zien vaker stijf en pijnlijk lopende vleesvarkens.

Dit gebeurt binnen een maand na opleg, bij hard groeiende dieren. In extreme gevallen gaan de varkens op hun achterste zitten. Het verschijnsel is tijdelijk en keert niet terug.

Pijnstiller voldoet

Volgens de dierenartsen is in de meeste gevallen steochondrose de oorzaak. Het kraakbeen in de gewrichten en groeischuiven is te zwak. Het is belangrijk om vast te stellen dat geen sprake is van streptokokken of Glässer. Bij osteochondrose volstaat een pijnstiller.

Fosfor en calcium toevoegen aan biggenvoer

Om problemen met kreupelheid door osteochondrose te voorkomen, is het advies aanvullend calcium en fosfor te verstrekken in het biggenvoer. Ook de kwaliteit van vitamine D speelt een rol om kreupelheid te voorkomen. Osteochondrose komt vaker voor bij biggen die zijn opgefokt op een volledig kunststof roostervloer en meer dan 25 kilo wegen bij opleg.