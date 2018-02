Beste tussentijdse resultaten met kraambox

De traditionele kraambox geeft betere resultaten dan een vrijloopkraamhok en groepshuisvesting voor zogende zeugen. Dat blijkt uit de presentatie van de tussentijdse resultaten van het Duitse onderzoeksproject ‘Inno-Pig’.

Hierin worden verschillende houderijsystemen voor zogende zeugen met elkaar vergeleken. Doel van het onderzoek is om in beeld te brengen wat het effect van de verschillende systemen is op diergezondheid, dierenwelzijn, technische en financiële resultaten. Vanuit dierwelzijnsoogpunt overweegt de overheid om kraamboxen op termijn af te schaffen.

Zeug met biggen in een vrijloopkraamhok. Foto: Bert Jansen

Hoge uitval door dooddrukken

De onderzoekers vinden het toegepaste vrijloopkraamhok ongeschikt vanwege de hoge uitval (25,4%) van biggen door dooddrukken. Zij concluderen dat het ontwerp van het hok moet worden aangepast. Ook de groepshuisvesting voor kraamzeugen met biggen functioneert niet optimaal. De uitval van biggen is te hoog (20%) en daarnaast verliezen de zeugen te veel gewicht vanwege de lagere voeropname. In het traditionele kraamhok was de uitval het laagst (12,8%) en de groei van de biggen het hoogst.

Resultaten na spenen

De onderzoekers volgden de resultaten van de biggen na spenen. Tijdens de biggenopfokperiode zijn geen verschillen gevonden qua uitval en groei tussen de dieren uit de verschillende huisvestingssystemen.