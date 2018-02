700.000 ton mest gevraagd voor nieuwe vergister

Voor een nieuw te bouwen mestverwerkingsinstallatie op het Chemelot-terrein bij Geleen zoekt Zitta Biogas 700.000 ton mest.

Dit zei John Horrevorts van Re-N Technology, het bedrijf dat samen met kunstmestproducent OCI Nitrogin de installatie ontwikkelt en gaat exploiteren, maandagavond 26 februari op de jaarvergadering van de LLTB. Eenzelfde installatie moet ook bij Tilburg komen te staan en daarvoor kunnen varkenshouders nu intekenen om mest te leveren. Voor Tilburg kunnen varkenshouders zich intekenen voor een prijs van € 15 per kuub mest, exclusief transport. Voor het bedrijf in Geleen zal de mestafzetprijs vergelijkbaar zijn.

Fabrieken op Chemelot in Geleen. Foto: ANP

Minimale bijmenging van co-producten

De mestverwerkingsinstallatie van Zitta Biogas bestaat uit een mestvergister die draait op 80% tot 90% mest en dus minimale bijmenging van co-producten. Het digestaat uit de vergister wordt gescheiden. Uit de dunne fractie wordt de stikstof gehaald, wat vervolgens aan OCI Nitrogin wordt geleverd voor de productie van kunstmest. Ook het gas uit de vergister gaat naar OCI Nitrogin. De dunne fractie wordt verder verwerkt tot loosbaar water, de dikke fractie wordt met restwarmte vanuit de kunstmestfabriek gedroogd en tot mestkorrels verwerkt.

Voorkeur voor dikke vleesvarkensmest

Voor varkenshouders biedt Zitta Biogas langetermijnzekerheid voor de mestafzet. Er worden contracten afgesloten voor tien jaar. Voor de installatie heeft dikke vleesvarkensmest de voorkeur vanwege de hogere gehaltes en het hogere drogestofgehalte. De vergunning voor het bedrijf is verleend en het zit nu in het traject voor een SDE-subsidie en financiering. Het verwacht in 2020 de installatie draaiende te hebben.