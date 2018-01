Zorgen om dreiging varkenspest

Er is groeiende onrust onder varkenshouders dat Afrikaanse varkenspest (AVP) ook in Nederland kan opduiken.

Dat vertelt Ingrid Jansen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), tijdens een interview op RTV Oost. De kans dat AVP in Nederland opduikt is niet zo groot, maar áls het gebeurt is de impact wel heel groot. In eerste instantie voor het dierenwelzijn, maar ook de economische gevolgen voor de sector zijn enorm.

De schade voor de sector zou door het mislopen van export zeker in de miljoenen euro’s gaan lopen, aldus Jansen, die pleit voor uniforme, effectieve maatregelen binnen de Europese Unie.

Ook in Duitsland groeit onrust over varkenspest

Ook in Duitsland groeit de onrust in de varkenssector. Het Duitse Bauernverband wil een massaal afschot van wilde zwijnen; die dieren zijn, samen met backyard farming, de grootste boosdoeners als het gaat om de overdracht van het virus.

Voor Nederland en België is transport en het meenemen van besmet voedsel uit Oost-Europa een serieuze bedreiging.

Meeste meldingen over wilde zwijnen

De meeste AVP-meldingen hebben betrekking op wilde zwijnen; de teller stond op 16 januari voor dit jaar al op 285 gevallen, waarvan 277 wilde zwijnen zijn, meldt de Duitse Gezondheidsdienst voor Dieren (FLI).

In 2017 zijn er in Baltische staten, Polen, Tsjechië, Roemenië en Oekraïne in totaal 4.140 gevallen van AVP geconstateerd, waarvan 3.892 gevallen bij wilde zwijnen.