WTO buigt zich over Russische ban EU-varkensvlees

Rusland en de Europese Unie zijn het opnieuw niet eens geworden over de Russische ban van varkens en varkensvlees uit de EU.

Bij een speciale zitting van de geschillencommissie van de wereldhandelsorganisatie WTO heeft de EU toestemming gevraagd om Rusland een vergeldingsmaatregel op te leggen van € 1,39 miljard per jaar. Rusland is het niet eens met de beschuldigingen van de EU en maakt bezwaar tegen de hoogte van de vergeldingsmaatregel.

Rusland sloot in 2014 de grenzen voor varkens en varkensvlees uit de EU vanwege twee gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in de EU. Dit is volgens de EU in strijd met de internationale handelsafspraken, omdat er alleen producten uit direct getroffen regio’s geweerd mogen worden en niet vanuit de hele EU. Rusland is het hier niet mee eens. Het geschil leidde tot meerdere discussies binnen de WTO.

In 2017 oordeelde de geschillencommissie van de WTO dat Rusland de beperkingen moest opheffen. Moskou zegde toe de ban terug de brengen tot de regio’s waar Afrikaanse varkenspest werd gevonden, maar voegde vervolgens varkensproducten toe aan de lijst met Europese landbouwproducten die sinds 2015 geweerd worden vanwege de politieke geschillen over het optreden van Rusland in Oekraïne.

Arbitragecommissie van de WTO

De zaak is nu verwezen naar de arbitragecommissie van de WTO. Deze commissie zal zich buigen over de vraag óf Rusland in strijd handelt met de WTO-afspraken en of het bedrag van € 1,39 miljard dat de EU eist als gevolg van handelsderving terecht is.