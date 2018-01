Vleesexport naar China kwart lager dan 2016

De export van varkensvlees naar China blijft onder druk staan. In de eerste elf maanden van 2017 exporteerde de EU 1.276.499 ton varkensvlees naar China. Dat is 26,8% minder dan in dezelfde periode in 2016.

De export naar de zelfstandige Chinese regio Hong Kong is tamelijk stabiel, de afgelopen jaren; 390.656 ton in de eerste elf maanden van 2017. De afnemende varkensvleesexport naar China wordt onvoldoende gecompenseerd door andere landen. De totale export van de 28 EU-lidstaten blijft in de eerste elf maanden van 2017 9% achter bij het voorgaande jaar. China neemt met een volume van 36,4% veruit het grootste volume Europees vlees af. Minder vraag naar varkensvlees uit China is dus niet zomaar te compenseren. De vleesexport naar Japan, Zuid-Korea, de Filipijnen en de Verenigde Staten zit echter wel in de lift.