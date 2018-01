Vlees antibioticavrij gemeste varkens op Duitse markt

Vleeswarenfabrikant Reinert lanceert broodbeleg dat is gebaseerd op vlees van antibioticavrij opgegroeide varkens van Danish Crown.

De Duitse fabrikant presenteerde het initiatief op de Grüne Woche in Berlijn. Danish Crown claimt het als een doorbraak voor zijn antibioticavrije vlees op de Duitse markt.

200.000 varkens

De Deense slachter startte 3 jaar geleden met de productie van dit vlees. Inmiddels slacht het concern 200.000 varkens die nooit met antibiotica zijn behandeld. Het is echter niet geheel onproblematisch geweest om al het vlees af te zetten, erkent Danish Crown. Des te belangrijker dat nu Reinert een productserie lanceert waarin gebruik wordt gemaakt van het vlees, meent het concern. Topman Hans-Ewald Reinert roept de hele vleessector op mee te denken over de vraag hoe het antibioticaverbruik in de veehouderij kan worden teruggedrongen.