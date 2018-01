‘Vion wil info over darmpakket terugkoppelen’

Vion studeert op terugkoppeling van info over het darmpakket van geslachte dieren.

Dat stelde Derk Oorburg, hoofd kwaliteitsbewaking bij Vion Nederland, tijdens een inleiding op het congres Hogere Varkensgezondheid.

Afstemming met darmverwerkers

Aanleiding is dat er volgens Oorburg perioden zijn dat Vion meer verdient aan het darmpakket dan aan de rest van het varken. De kwaliteit en opbrengst daarvan is waarschijnlijk te verbeteren door varkenshouders gegevens terug te koppelen. ”Dat vraagt wel afstemming met de darmverwerkers, maar die zien ook voordeel in verbetering van hun inkomend product”, aldus Oorburg.

De kwaliteit van het darmpakket is een maat voor de kwaliteit van de voervertering en mogelijk zelfs voor de vleeskwaliteit

Vion hoopt op termijn informatie rond de mate van darmvulling, wormbesmetting, pia en andere darmbeschadigingen terug te koppelen. Dat kan de faalkosten op de varkensbedrijven drukken. De kwaliteit van het darmpakket is namelijk een maat voor de kwaliteit van de voervertering en kan zelfs gerelateerd zijn aan de vleeskwaliteit.

Antibioticaproblematiek

Oorburg ging tijdens zijn inleiding ook in op de antibiotica-problematiek. “Het draait niet om antibioticaresiduen in vlees, maar om het risico van resistentievorming door gebruik van antibiotica. Dat moet de sector de consument duidelijk maken.” Op residuen wordt streng gecontroleerd, positieve varkens worden gedestrueerd.

Voedselveiligheid

“Meer dan 98% van de bedrijven heeft in de afgelopen 10 jaar geen enkel varken geleverd waarin residuen aantoonbaar waren in het vlees.”

Oorburg toonde ook voorbeelden waarbij terugkoppeling van keuringsonderzoek de voedselveiligheid duidelijk verbetert. Zo speelde in 2017 Mycobacterium avium op bij slachtvarkens door gebruik van besmette turf. Dat leidde uiteindelijk tot een verbod binnen IKB op gebruik van turf als oraal ijzermiddel.

Een tweede voorbeeld is het voorkomen van Toxoplasma gondii op biologische varkenshouderijen. Van de 23 leverende bedrijven waren er 5 als hoog-risicovol te beschouwen. Door terugkoppeling van gegevens werden de ondernemers zich bewust van hun situatie en pastten ze de bedrijfsvoering aan, met name rond de wijze van omgang met voeders en de wering van ongedierte en katten.