Vion betaalt € 1,15 per varken na in PIG-systeem

Varkenshouders die deelnemen aan het Vion prijsindexgarantie-systeem (PIG) kunnen een nabetaling over vorig jaar van ongeveer € 1,15 per varken tegemoet zien.

Dat maakt de slachterij bekend. Varkenshouders ontvangen de nabetaling omdat de uitbetaalde prijs lager ligt dan het gemiddelde van 4 Europese varkensnoteringen. De nabetaling bedraagt € 0,012 per kilo geslacht gewicht, inclusief btw. Dat komt overeen met ongeveer € 1,15 per afgeleverd varken inclusief btw.

Good Farming Balance

Het PIG prijssysteem is onderdeel van het vorig jaar gelanceerde concept, Good Farming Balance, voor de internationale markt. PIG biedt deelnemende varkenshouders de zekerheid dat de slachterij een concurrerende prijs betaalt, ten opzichte van een referentieprijs, op basis van een mix van buitenlandse noteringen. De referentieprijs wordt voor 40% bepaald door de Duitse VEGZ-notering, voor 20% door de Deense Danish Crown notering, voor 20% door de Spaanse Llerida notering en voor 20% door de Belgische Westvlees notering.

Een extern accountantskantoor controleert of de berekening van de nabetaling correct is

Spanje maakte het verschil

Volgens Vion is het verschil te wijten aan het hoge niveau van de Llerida-notering in de zomer van 2017. De Duitse, Deense en Belgische noteringen lagen wel op hetzelfde niveau als de Vion-prijs, schrijft de slachterij. Een extern accountantskantoor controleert of de berekening van de nabetaling correct is en overeenkomstig is met Good Farming Balance overeenkomst. Voor 2018 hanteert Vion dezelfde samenstelling en weging voor het vaststellen van de referentieprijs.

Drie prijssystemen

Binnen Good Farming Balance kunnen varkenshouders kiezen uit 3 prijssystemen. Naast de PIG kunnen varkenshouders kiezen voor uitbetaling op basis van de weekprijs. Die verandert wekelijks op basis van vraag en aanbod. Andere mogelijkheid is om te kiezen voor een Langetermijnprijs (LTP), waarbij de varkensprijs gedurende een langere periode vastligt.

Varkens mogen wat vetter zijn

Beter inspelen op internationale markt

De slachterij introduceerde het concept om beter in te kunnen spelen op de vraag vanuit de internationale vleesmarkt. Naast verschillende uitbetalingssystemen, kiezen varkenshouders uit 1 van de 3 aflevermodules. Het gewichtstraject waarbinnen de varkens geleverd mogen worden is groter geworden en mogen de varkens wat vetter zijn.

Leveringszekerheid

Internationale afnemers van varkensvlees willen leveringszekerheid. Daarom werken zij met langetermijncontracten. Om verzekerd te zijn van voldoende aanbod van varkens om aan de contractverplichtingen te kunnen voldoen, verplichten varkenshouders zich om voor langere tijd varkens te leveren binnen Good Farming Balance.