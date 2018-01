Veenbessen en daslook goed voor biggendarmen

Een praktijkproef met de toediening van veenbessen en daslook via het voer blijkt een goed middel te hebben opgeleverd tegen diarree bij biggen.

Dat resultaat meldt het landbouwinstituut van de universiteit van het Deense Aarhus. De bedoelde kruiden remmen de hoeveelheid colibacteriën in de darmen flink. Biggen die ‘gewoon’ voer kregen zonder de kruidencomponent van 3%, hadden bij de proef na ongeveer een week 100 keer meer van deze bacteriën in het darmstelsel.

Reductie antibioticagebruik

Het onderzoek was opgezet in het kader van de speurtocht naar methodes waarmee het antibioticagebruik in de zeugenhouderij kan worden teruggebracht. In die zin is de proef geslaagd, vindt de onderzoekers.