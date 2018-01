Varkensboer en handelaar eisen geld van elkaar

De gang naar de rechtbank is niet altijd zinvol. Zeker niet als je niet kunt duidelijk maken aan de rechtbank waarop de geëiste schadevergoedingen gebaseerd zijn. Dat overkwamen een varkenshouder en een varkenshandelaar. Beiden eisen grote sommen geld van elkaar.

De varkenshandelaar stelt voor de rechtbank Limburg zeker € 55.000 tegoed te hebben van de varkenshouder. De varkensboer eist daarentegen ruim € 105.000 van de handelaar.

Alleen blijkt dat beiden de rechter niet duidelijk kunnen maken op welke gronden ze dat van elkaar eisen.

Voor de rechtbank staat eigenlijk maar één ding vast, beide partijen hebben zaken met elkaar gedaan en zeggen dat ze nog vorderingen op elkaar hebben. Maar geen van beide heeft de rechtbank inzicht kunnen geven wat de inhoud en het karakter van hun handelsrelatie was. Schriftelijke overeenkomsten zijn er niet of in ieder geval niet aan de rechtbank overlegd. Volgens de Limburgse rechtbank zijn de stellingen van beide partijen voor meerdere uitleg vatbaar. Het enige dat daaruit duidelijk wordt is dat de boer en de handelaar over en weer varkens aan elkaar geleverd hebben. Maar of daarbij sprake is van koop of een andere vorm van levering is de rechtbank niet duidelijk.

Eisen niet onderbouwd

De rechtbank concludeert dan ook dat beide partijen niet hebben voldaan aan hun stelplicht, ze hebben hun eisen niet onderbouwd. Volgens de rechtbank is een uitspraak ten faveure van de een of de ander daarom onmogelijk. Onduidelijk blijft wat de aard en het aantal overeenkomsten tussen partijen is, er zijn daardoor allerlei verschillende rechtsbetrekkingen mogelijk tussen de handelaar en de varkenshouder waar de rechtbank geen inzicht in heeft. “Een keuze door de rechtbank zou neerkomen op gissing”, aldus de Limburgse rechter in de uitspraak. Beide vorderingen worden afgewezen.