VVD bezorgd over verspreiding Afrikaanse varkenspest

VVD-Kamerlid Helma Lodders maakt zich zorgen over de verspreiding van Afrikaanse Varkenspest (AFP), nu Duitse varkenshouders hun zorgen uiten na uitbraken van AFP bij wilde zwijnen in Tsjechië en Polen.

Ze vraagt minister Carola Schouten van landbouw hoe groot ze de kans acht dat het virus ook Nederland zal bereiken en welke voorzorgsmaatregelen Nederland kan nemen om een uitbraak te voorkomen. Ook wil Lodders weten hoe het staat met een Deens voorstel om het virus uit te roeien door in te zetten op controles, maatregelen om verspreiding via vervoer tegen te gaan en biosecuritycampagnes in getroffen regio‘s. Nederland ondersteunt dit Deense plan.

Ook vraagt de VVD of het nodig is om het beheer van de zwijnenstand in Nederland aan te scherpen, om verspreiding van het virus te voorkomen. AFP is een dodelijk virus voor varkens. Anders dan voor klassieke varkenspest is voor dit virus geen vaccin beschikbaar.