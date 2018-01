Tussenarrest hof: Wyeth aansprakelijk voor schade MPA-zaak

Farmaciebedrijf Wyeth is aansprakelijk voor de schade die (Nederlandse) varkenshouders hebben opgelopen door de MPA-affaire in 2002.

Dat blijkt uit een tussenuitspraak van het gerechtshof in Den Haag in een zaak die varkenshouder Van Sleuwen uit Veghel (N.-Br.) tegen Wyeth had aangespannen. Het varkensbedrijf moet nu de schade opmaken en in de rechtszaak inbrengen. Tot nu toe heeft Wyeth geweigerd een schikking aan te gaan.

Als gevolg van de affaire zijn 50.000 varkens geruimd

Vervuild suikerwater

Wyeth leverde in 2002 via afvalmakelaar Cara suikerwater vervuild met het hormoon medroxyprogesteron acetaat (MPA) aan het Belgische bedrijf Bioland Liquid Sugars. Bioland leverde het suikerwater door aan Nederlandse bedrijven, die het in varkensvoer verwerkten. Als gevolg van de vervuiling werden zeugen niet meer drachtig en waren vleesvarkens niet geschikt voor consumptie. Als gevolg van de affaire zijn 50.000 varkens geruimd, waarvoor het ministerie en de productschappen voor diervoeders en vee en vlees het geld op tafel legden. Van Sleuwen moest als gevolg van de affaire meer dan 20.000 varkens in het Zeeuwse Oostburg laten ruimen.

Vergunning

Het hof in Den Haag stelt vast dat Wyeth geen melding gemaakt heeft van de uitvoer van farmaceutisch afval, hetgeen volgens de Europese regels wel verplicht was. Bovendien heeft Wyeth willens en wetens MPA-houdend suikerwater aan Bioland geleverd, terwijl het bedrijf wist dat Bioland niet beschikte over de vergunning om farmaceutisch afval te verwerken. Als Wyeth volgens de regels had gewerkt, had Bioland nooit de vervuilde siroop kunnen leveren aan Nederlandse voerbedrijven.