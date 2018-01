Steun vanuit Duitsland voor plateaus in varkensstal

Duitse onderzoekers omarmen het idee om plateaus te introduceren in varkensstallen.

Op de veterinaire universiteit van Hannover (TiHo) zijn testen gedaan met zo’n 40 gespeende biggen. Zij mochten 5 weken in hokken met plateaus doorbrengen, waarna het diergedrag tweemaal daags vastgelegd werd met video-opnames.

In de middag meer biggen op de plateaus

De onderzoekers concludeerden dat in de middag er doorgaans meer biggen op de plateaus liggen dan ’s ochtends of ’s nachts. De dieren vonden het ook aangenaam om onder de plateaus te gaan zitten – op een zeker moment werden hier 36 biggen tegelijk aangetroffen, in een relaxte liggende houding.

Plateaus in biggenstal: meer ruimte én meer functionele zones

De onderzoekers concludeerden dat hokken met plateaus een haalbare kaart is, zowel om ruimte te vergroten als om meer functionele zones in een hok te scheppen.