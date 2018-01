POV stelt inning contributie uit na kritiek

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) int voor april geen contributie bij haar leden.

Eerst is een Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland en daarna krijgen de regio’s uitleg over de contributievoorstellen. De regiovergaderingen zijn begin april, schrijft de POV in een brief aan de leden.

Bijdrage regionale belangenbehartiging pijnpunt

Tijdens de laatste ALV van de POV op 20 november, zijn de nodige kanttekeningen geplaatst bij het contributievoorstel, erkent POV-regiovoorzitter Pieter Bouw. De kritiek is toen verwoord door voormalig NVV-voorzitter Willie van Gemert. Pijnpunt is de afdracht van € 399 per bedrijf (BRS-nummer) aan LTO voor regionale belangenbehartiging, op gebied van ruimtelijke ordening, milieubeleid, etc.

Varkenshouders stemmen tijdens een ALV. Er was veel kritiek op de contributievoorstellen. Foto: Henk Riswick

Draagvlak creëren

Op de zeven regionale bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over de definitieve contributietarieven. Daarmee wil de POV draagvlak creëren onder kritische NVV-leden. Varkenshouder en fervent twitteraar, Peter Druijf, is er niet zo blij mee. Hij vindt de houding van een deel van de NVV-achterban een klap in het gezicht van het nieuwe bestuur van de POV. “De besluiten zijn genomen en het bestuur moet zich bezighouden met belangen behartigen”, is zijn mening. Hij hoopt dat geen varkenshouders afhaken vanwege het contributievoorstel.

Paul Wouters, dagelijks bestuurslid (DB-lid) van de POV en de NVV, heeft besloten geen zitting te nemen in het nieuwe DB van de POV. Reden is verschil in visie ten aanzien van de uitwerking van de besluiten. Dat maakt de POV bekend. Hij stopt ook als DB-lid van de NVV.