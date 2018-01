Nabijheid varkensbedrijf geen risico op hepatitis E

Omwonenden van varkensbedrijven lopen geen extra risico op overdracht van hepatitis E (HEV).

Dat vertelt Agnetha Hofhuis, arts bij het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM, tijdens het symposium Hogere Varkensgezondheid georganiseerd door Coppens, PIC en Boerderij.

Hofhuis baseert zich op een onderzoek uit een studie van Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) uit 2017. Daaruit blijkt dat HEV-infecties niet vaker voorkomen bij mensen die in de buurt van varkensbedrijven wonen.

Vaker besmetting door eten gedroogd rauw varkensvlees

Het RIVM onderzoekt waarom het aantal HEV-patiënten sinds 2014 is toegenomen van 50 per jaar naar 200 tot 300 per jaar. “De gevoeligheid van de testen is toegenomen, maar daaraan is niet de gehele stijging toe te schrijven”, vertelt Hofhuis. Uit onderzoek blijkt dat mensen die gedroogde rauwe varkensvleesproducten eten, vaker besmet zijn. Dit geldt ook voor mensen die contact hebben met vies water, bijvoorbeeld uit het riool, en mensen die direct contact met varkens hebben. Ook mensen die contact met honden en katten hebben, zijn vaker besmet met het virus.

Oorzakelijk verband niet duidelijk

Of er een oorzakelijk verband bestaat, wordt niet duidelijk uit het onderzoek. Opmerkelijk is dat mensen die leverworst en paté eten niet vaker besmet raken met het HEV, terwijl het virus met name in de lever van varkens zit. Een mogelijke verklaring is dat producten met lever voldoende verhit worden tijdens het productieproces, waardoor het virus onschadelijk wordt.

In rauwe, gedroogde producten als droge worst, salami en snijworst wordt normaliter geen lever verwerkt. Mogelijk dat het virus hierin komt via het deel van het middenrif waar de lever tegenaan ligt. Dorien Eppink, dierenarts bij Vion, vertelt dat Vion om die reden dat deel van het middenrif niet in ongegaarde producten verwerkt. “Waarschijnlijk is het probleem dat varkens nog virus uitscheiden als ze geslacht worden”, besluit Hofhuis.