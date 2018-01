NVWA gaat stalklimaat varkens controleren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) begint vanaf volgende week met inspecties van het klimaat in varkensstallen.

De controles zijn gericht op gespeende biggen en vleesvarkens. De inspecteurs beoordelen of het stalklimaat niet schadelijk is voor de dieren. Eerder letten ze dan op niet-functionerende apparatuur en/of op extreme gevolgen van een slecht stalklimaat, zoals vocht en schimmel op muren.

Vanaf volgende week beoordelen de NVWA-inspecteurs het stalklimaat aan de hand van vijf indicatoren die Wageningen Livestock Research vorig jaar heeft benoemd:

concentraties koolstofdioxide (CO 2 ) en ammoniak (NH 3 ) in de lucht; mate van roodheid en/of bevuiling in de ogen; mate van oorbijten; mate van staartbijten; mate van bevuiling van de dieren.

Als de concentratie CO 2 in de stallucht te hoog is (boven 3.000 ppm) dan wordt er niet genoeg geventileerd om de CO 2 die de varkens uitademen af te voeren. De concentratie NH 3 is vooral een maat voor de hokbevuiling, de grenswaarde is 20 ppm.

In het Besluit houders van dieren staat dat het stalklimaat niet schadelijk mag zijn voor het dier. Omdat er behoefte was aan handvatten om deze norm te kunnen toetsen, heeft Wageningen UR daarnaar onderzoek gedaan. De bevindingen zijn inmiddels vertaald in handvatten voor de inspecteurs, dus kunnen de inspecties plaatsvinden, aldus de controle-autoriteit.

Als bij inspectie blijkt dat het stalklimaat niet in orde is, moet de varkenshouder maatregelen nemen om het te verbeteren en kan de NVWA bestuurs- of strafrechtelijk optreden. Varkenshouders mogen zelf bepalen hoe zij voor een goed stalklimaat zorgen.

Stalklimaat beïnvloedt groei varkens

De temperatuur en de luchtkwaliteit in varkensstallen is belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van de dieren. Het stalklimaat beïnvloedt de groei en ontwikkeling van varkens. Daarnaast zorgt een goed stalklimaat er voor dat varkens minder in elkaars staart en oren bijten.

Een goed stalklimaat is ook belangrijk voor de gezondheid van degenen die in varkensstallen werken.

Omdat veel varkensstallen geen of onvoldoende verwarmingscapaciteit hebben, wordt wel minder geventileerd om de staltemperatuur op peil te houden. Dit knijpen van de ventilatie is nadelig voor de samenstelling van de stallucht.

Goed stalklimaat levert varkenshouder extra geld op

Een goed stalklimaat is niet alleen gunstig voor de dieren, het kan de varkenshouder ook extra geld opleveren. Dat kan oplopen tot wel een tientje per afgeleverd vleesvarken, is wel eens berekend.