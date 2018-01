Matig resultaat project anti-staartcouperen

In de derde ronde van het project in Noordrijn-Westfalen om staartcouperen te voorkomen bleef 28,3% van de varkensstaarten intact. Dat laat varkenshoudersorganisatie ISN weten.

Er namen in deze ronde 49 intensief voorbereide en begeleide bedrijven deel. Gemiddeld bleven 85 dieren per bedrijf gedurende hun hele leven niet-gecoupeerd, ofwel in totaal 4.200. Bij 69% van de varkens was aan het eind van hun leven een deel van de staart verdwenen en bij 0,4% de hele staart, aldus ISN, die daaraan de conclusie verbindt dat het doel – volledig afzien van het inkorten van biggenstaarten – nog lang niet is bereikt. Het project is opgezet door het landbouwministerie van de Duitse deelstaat, de Landbouwkamer Noordrijn-Westfalen en de twee boerenbonden RLV (Rijnland) en WLV (Westfalen).