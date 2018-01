Luchtwasser vraagt veel kennis en goed onderhoud

Kordaat onderhoud en regelmatig ijken van luchtwassers is een vereiste voor een goede werking.

Een goede opleiding van de boer over de wasser om deze samen met de installateur in orde te houden, komt de wasprestaties ook ten goede. Deze conclusies trekt Caroline van der Heyden van de universiteit Gent in haar doctoraat dat zij eind 2017 verdedigde.

Rekenmodel

“Luchtwassers worden via gevoelige sensoren automatisch aangestuurd. Zeer geregeld onderhoud en kalibrering is noodzakelijk,” zegt Caroline van der Heyden. In haar studie toonde Van der Heyden aan wat het effect op de werking van een luchtwasser is als bijvoorbeeld de doorstroom of de zuurgraad afwijkt van de voorschriften. Dit doctoraat heeft geleid tot een rekenmodel dat de variabelen die de werking van een wasser bepalen individueel beoordeelt.

Testwasser

Tevens beschikken de Vlamingen over een testinstallatie. Deze luchtwasser biedt onderzoekers de mogelijkheid te spelen met variabelen en te bepalen wat het effect op de wasprestatie is. Met de testwasser is het mogelijk te variëren met de dikte van het waspakket, de PH-waarde van het waswater en de doorstroomsnelheid van de lucht.

Biologische luchtwassers

Een simpele aanpak om de werking van een biologische luchtwasser te verbeteren is slib van een waterzuiveringsinstallatie te enten in de wasser. Volgens de onderzoekster liggen er nog veel kansen om de gecombineerde prestaties van luchtwassers te verbeteren. Biologische luchtwassers zijn in staat om meer geur te reduceren, zonder in te boeten in de ammoniakreductie. Chemische luchtwassers zijn sterker in de combinatie van ammoniak- en fijn stof-reductie.