Krulstaartpremie staat onder druk

Discussies in Duitsland over de krulstaartpremie.

De krulstaartpremie in de Duitse deelstaat Nedersaksen is voer voor discussies in diverse Duitse media. Reden is een bericht van de nieuwsdienst DPA over het aantal varkens met een volledige staart. Herman Gruppe, landbouwwoordvoerder van de liberale politieke partij FDP gaat zelfs zo ver de premie mislukt te verklaren, omdat hooguit 1,5% van alle vleesvarkens in Nedersaksen voor de premie staat geregistreerd.

Premie voor 201.000 varkens

De premie is voor de komende uitbetaalronde voor 201.000 vleesvarkens aangevraagd. Vorig jaar waren dat er nog maar 59.000. Een varkenshouder kan premie aanvragen als 70% van de aanwezige varkens niet gecoupeerd zijn. Het bedrag bedraagt € 16,50 per vleesvarken. Dat bedrag is afkomstig uit EU-gelden. Daarnaast is er sinds 2017 een bedrag van € 5 per big beschikbaar gesteld.

Aantal aangemelde varkens in een jaar tijd verdrievoudigd

‘Premie is wel een succes’

Boerenorganisaties als ISN en dierbeschermingsorganisaties stellen echter dat de premie wel degelijk een succes is. Uit gegevens die DPA publiceert blijkt namelijk dat van de 124 gecontroleerde bedrijven 4 niet aan de minimale norm van 70% voldoen. Ook dat het aantal aangemelde varkens in een jaar tijd verdrievoudigde zien de partijen als positief.

Administratieve rompslomp

Toch plaatst ISN kanttekeningen. Het blijkt nog steeds moeilijk om, ondanks maatregelen als speel- en afleidingsmateriaal, de hele mestperiode staartbijten te voorkomen. En een gewond varken lijdt pijn, iets wat met couperen voorkomen wordt. Daarnaast is de premie behoorlijk bureaucratisch. ISN pleit daarom voor verder onderzoek naar de ervaringen van de varkenshouders en met welke aanpassingen de premieregeling voortgezet kan worden. Het oplossen van de zwakke punten in het huidige programma moet een bredere deelname van varkenshouders mogelijk maken.