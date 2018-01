Jachtfonds om Afrikaanse varkenspest te weren

Boeren stimuleren jagers om zoveel mogelijk wilde zwijnen te schieten.

Duitse varkenshouders in het district Jerichower Land (Sachsen-Anhalt) leggen € 75.000 bij elkaar om jagers te stimuleren zoveel mogelijk wilde zwijnen te schieten. De boeren willen een uitbraak van Afrikaanse varkenspest minimaliseren. Het geld is bedoeld voor trichinella-onderzoek bij afgeschoten zwijnen. Onderzoek naar deze parasiet is noodzakelijk alvorens het vlees van de zwijnen verkocht mag worden voor menselijke consumptie.

Straathof-bedrijven

In dit district zit ook één van de voormalige Straathof-bedrijven met een omvang van 7.000 zeugen. Het bedrijf LFD, waar de Straathof-bedrijven nu onder vallen, laat weten als de dood te zijn voor Afrikaanse varkenspest. Ten eerste is het virus een direct gevaar voor de varkens. Doordat transport stil komt te liggen na een uitbraak beschouwt LFD Afrikaanse varkenspest als een ‘zeer ernstig’ risico.