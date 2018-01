Glutamine als alternatief voor antibiotica

Het aminozuur glutamine is een goed alternatief als groeibevorderaar voor gespeende biggen in plaats van antibiotica in het voer. Dit concluderen twee Amerikaanse onderzoekers van de USDA.

Varkenshouders in Amerika hebben in 2017 te maken gekregen met aangescherpte regels voor het gebruik van antibiotica. Het is niet meer toegestaan dat antibiotica preventief gebruikt wordt in veevoeders als groeibevorderaar bij varkens.

Foto: Koos Groenewold

Het is in Amerika alleen nog toegestaan om onder toezicht van dierenartsen zieke dieren te behandelen via het veevoer. Hiermee staan Amerikaanse varkenshouders voor dezelfde uitdaging als de Nederlandse varkenssector. Met als uitzondering dat in Nederland al sinds 2012 geen veevoer met antibiotica meer geproduceerd wordt.

Alternatieven voor antibiotica

Door de strengere regels in het medicijnengebruik is er in de varkenshouderij steeds meer vraag naar alternatieven die antibiotica kunnen vervangen. Glutamine zou een alternatief kunnen zijn voor de kwetsbare darmen van de pas opgelegde vleesvarkens, volgens de Amerikaanse onderzoekers, maar nader onderzoek in praktijksituaties zal dit verder moeten uitwijzen.

Gespeende biggen zijn vlak na het opleggen zeer kwetsbaar.

Dik Mevius, senior onderzoeker bij Wageningen University en Research, gelooft niet in een oplossing uit een potje als alternatief voor antibiotica. Alternatieve middelen zouden volgens Mevius wel kunnen bijdragen om dieren gezond te houden, maar om het gebruik van antibiotica terug te dringen is een gehele ketenaanpak nodig. “In de Nederlandse varkenssector zijn hier goede voorbeelden van, zoals dat van Keten Duurzaam Varkensvlees.”