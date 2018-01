GFS-shop voor varkensbenodigdheden in Nederland

Het Duitse Top-Animal Shop dat bedrijfsbenodigdheden levert, heeft sinds dit jaar een winkel in Nederland.

De Duitsers namen de voorraad en het personeel van het bedrijf Agro Verhen in Helmond over. Agro Verhen gaat verder onder de naam Agro Topshop, legt directeur Annette Niggemeyer van KI-organisatie GFS uit. Top-Animal Shop is een 100% dochterbedrijf van deze Duitse KI-vereniging.

GFS verkocht 1,4% meer doses sperma

GFS houdt deze week drie middagen achtereen ledenbijeenkomsten op verschillende plaatsen in Duitsland. Daar zijn de leden tevens bijgepraat over de investering in Nederland.

GFS verkocht afgelopen jaar 4,2 miljoen doses sperma, 1,4% meer dan in 2016. De sperma-omzet bedroeg € 16,6 miljoen. Naar Nederland zijn afgelopen jaar 300.000 doses sperma uitgevoerd. De Duitsers hebben 2.284 beren op stal staan.