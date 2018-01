EU wil schadevergoeding Rusland om varkensban

De Europese Unie wil dat Rusland een schadevergoeding betaalt van € 1,39 miljard vanwege de importstop op varkens en varkensvlees uit de EU.

Deze ban voldoet volgens de EU en World Trade Organization (WTO) niet aan de voorwaarden. De importstop werd in 2014 ingevoerd door Rusland, nadat in Polen en Litouwen Afrikaanse varkenspest was aangetroffen. Rusland sloot de grenzen voor heel Europa, terwijl volgens de regels alleen varkens en varkensvlees uit de getroffen gebieden geweerd mogen worden. Wereldhandelsorganisatie WTO oordeelde daarom dat de importstop onterecht is en sommeerde Rusland om de maatregelen op te heffen. Hiervoor werd een overgangstermijn ingesteld, die in december afliep. De Russische maatregelen zijn echter niet opgeheven.

Besluit over sancties

De EU heeft nu aan WTO gevraagd om sancties op te mogen leggen. Hierover wordt op 3 januari 2018 een besluit genomen. De € 1,39 miljard is gebaseerd op de gederfde inkomsten sinds begin 2014, uitgaande van een groei van 15% per jaar. Rusland was goed voor een kwart van de Europese export van varkensvlees.

De kans dat de Russische grens weer open gaat voor varkens- en varkensvlees is niet groot. Varkensvlees wordt ook geweerd door de generieke importstop van agrarische producten die Rusland instelde als vergelding van de Europese maatregelen na het Russische ingrijpen in Oekraïne.