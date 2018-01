DCA Beursprijs stabiliseert

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens stabiliseert op een prijsniveau van € 1,22 per kilo geslacht gewicht. De notering voor levende varkens blijft zodoende gelijk op 0,96 per kilo.

De Boerenvarkensprijs blijft staan op € 1,37 per kilo. “Markt is positief en wil naar boven kijken”, luidt de toelichting voor de komende week.

In Duitsland kwam de markt afgelopen week weer wat tot rust. De grote slachterijen Tönnies en Westfleisch kregen na het getouwtrek van een week eerder hun zin en daarmee raakte de spanning wat uit de markt. Na de verlaging van 3 cent vorige week zag de noteringscommissie van de Vereinigungspreis zich deze week genoodzaakt nog eens 4 cent van de prijs af te doen. Daarmee belandt de Vereinigungspreis van producentenorganisatie VEZG nu op € 1,30 per kilo. Tönnies en Westfleisch besloten na deze stap de strijdbijl (weer even) te begraven en gingen hiermee ook akkoord. Zij volgen zodoende weer de leidende notering in Duitsland.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs bevestigde dit beeld. Het gemiddelde prijsniveau kwam vrijdag uit op € 1,34 per kilo geslacht gewicht. Ten opzichte van de dinsdagveiling is dat onveranderd. Het verschil ten opzichte van de Vereinigungspreis kan worden gezien als een signaal dat vraag en aanbod redelijk in evenwicht zijn gekomen.