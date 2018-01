DCA Beursprijs 7 cent onderuit

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 7 cent verlaagd naar € 1,22 per kilo geslacht gewicht franco exportverzamelplaats of binnenlandse slachterij (excl btw). De notering voor levende varkens komt door een daling van 6 cent uit op € 0,96 per kilo.

De Boerenvarkensprijs is eveneens met 7 cent verlaagd naar € 1,37 per kilo. “Hoe slecht kun je het jaar beginnen”, luidt de begeleidende tekst op Twitter. “Tonnies doet wat hij wil.” Het Duitse vleesconcern verlaagde donderdag zijn varkensprijs met 7 cent naar € 1,30 per kilo geslacht gewicht. Tönnies haalde daarmee veel meer van de varkensprijs af dan concurrent Vion GmbH. Laatstgenoemde volgde de Vereinigungspreis van de producentenorganisatie VEZG die met 3 cent omlaag ging naar € 1,34 per kilo geslacht gewicht. Ook Westfleisch en Danish Crown betalen 4 cent minder dan de Vereinigungspreis. De Duitse Varkenshoudersorganisatie ISN roept varkenshouders op om op een later moment goed na te denken aan wie de slachtrijpe varkens worden geleverd. Op dit moment is er sprake van een overschot aan varkens, zodat er weinig keus is. Zodra het aanbod weer eens wat krapper is, zouden varkenshouders volgens de ISN juist de middelgrote slachtondernemingen kunnen steunen die nu wel de Vereinigungspreis betalen.