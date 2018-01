Controle op arbeidsomstandigheden

Stigas meldt dat de Inspectie SZW, voorheen bekend als de Arbeidsinspectie, dit jaar extra aandacht heeft voor de arbeidsomstandigheden op varkens- en pluimveebedrijven.

Naast controles op arbeidsomstandigheden en veiligheid, besteedt de inspectie SZW ook aandacht aan hoe de verantwoordelijkheden zijn geregeld bij het inhuren van arbeidskrachten via tussenpersonen.

Controles op varkens- en pluimveebedrijven

De Inspectie SZW voert dit jaar steekproefgewijs controles uit op varkens- en pluimveebedrijven. Stigas raadt varkens- en pluimveehouders aan om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) te doen om risico’s in beeld te brengen en om een plan te maken om deze risico’s te beheersen. “Met een RIE toont een veehouder bij een inspectie aan dat hij bewust bezig is om risico’s op ongevallen te verminderen”, vertelt Peter Tamsma van Stigas.

Hij is van menig dat veehouders sowieso een RIE moeten doen voor hun eigen veiligheid en die van anderen, los van aangekondigde inspecties en wettelijke verplichtingen. “De RIE van Stigas is een hulpmiddel dat ervoor zorgt dat je een goed beeld hebt van de risico’s en helpt bij het stellen van de juiste prioriteiten en het zoeken naar goede oplossingen”, legt hij uit.

Vul online inventarisatie in

Varkens- en pluimveehouders kunnen online een RIE invullen op de site van Stigas. Voor veehouders die zijn aangesloten bij Colland of een preventiecontract met Stigas hebben, is de RIE gratis. Vanaf 25 medewerkers is toetsing door een adviseur van Stigas wettelijk verplicht. Maar ook bij minder werknemers raadt Stigas toetsing door een adviseur aan. Veehouders die zijn aangesloten bij Colland betalen een gereduceerd tarief voor de begeleiding.

Colland is het samenwerkingsverband tussen fondsen en regelingen in de agrarische en groene sector. Het bestaat uit pensioenfonds BPL, Colland Arbeidsmarkt, Stigas en Sazas. Binnen Colland participeren zowel werknemers- als werkgeversorganisaties in de agrarische sector.