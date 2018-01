Chinese vraag naar varkensvlees blijft groot

De Chinese varkenshouderij groeit tegen de klippen op. Milieumaatregelen in dichtbevolkte regio’s remmen de groei. De consumptie stijgt onder invloed van een groeiende koopkracht. Daardoor blijft vooralsnog een jaarlijkse varkensvleesimport tussen 2 en 3 miljoen ton nodig. Dat voorspellen analisten van Rabobank.

China blijft de komende jaren veel varkensvlees importeren. Dat verwachten Chenjun Pan en Lief Chiang, analisten van RaboResearch Food&Agri in respectievelijk Hong Kong en Shanghai. Ondanks de uitbreiding van grote industriële varkensbedrijven in China, zal het land de komende jaren niet in staat zijn om zelfvoorzienend te worden. De analisten voorspellen een jaarlijks tekort tussen 2,3 en 2,8 miljoen ton varkensvlees.

Milieumaatregelen in China

De belangrijkste reden is een pakket milieumaatregelen van de Chinese regering om bodem- en waterverontreiniging tegen te gaan. Daardoor moeten varkensbedrijven verdwijnen uit de dichtbevolkte regio’s in het zuidwesten van het land. Ook zijn geen varkensbedrijven meer toegestaan in de buurt van rivieren en waterlopen, waarvan het gros eveneens in het zuidwesten ligt.

Varkensbedrijf voor 5.000 zeugen in aanbouw, in de provincie Liaoning in het noordoosten van China. - Foto: Vincent ter Beek

De primaire varkenshouderij ontwikkelt zich dan ook net name in het dunbevolkte noorden en westen van het land. Daardoor stijgt de binnenlandse varkensvleesproductie naar bijna 56 miljoen ton in 2020, tegen 53 miljoen ton in 2016. In diezelfde periode stijgt de consumptie van varkensvlees van 56 miljoen ton in 2016, naar bijna 59 miljoen ton in 2020.

Verplaatsing van de primaire productie

De concentratie van varkensbedrijven in het noorden en westen levert in de toekomst een financieel voordeel op. In de noordwestelijke graanprovincie Heilongjiang is de kostprijs straks 85% van die in de dichtbevolkte provincie Guangdong in het zuidwesten. Enerzijds doordat graan volop beschikbaar is en de voerefficiëntie met 5% verbetert. Anderzijds zal de productie op de bedrijven stijgen door implementatie van nieuwe genetica en het professionele management en scholing van medewerkers op grote bedrijven, verwachten de analisten.

De ‘verplaatsing’ van de primaire productie zorgt wel voor een enorme logistieke uitdaging voor de Chinezen. Consumenten in het ‘rijkere’ zuidwesten hebben een voorkeur voor vers vlees in plaats van bevroren vlees voor de thuisbereiding. In de armere delen van het land kiezen mensen voor het minder dure bevroren vlees. Dat vraagt om een hervorming van de vleesverwerkende industrie.

Verwachte toename in import

Om grote transportafstanden met levende varkens te voorkomen, zullen slachterijen zich in de buurt van varkensbedrijven vestigen. De verwerkende industrie zal zich meer en meer in de verstedelijkte gebieden concentreren. Om dat te realiseren is een enorme uitbreiding nodig van de opslagcapaciteit in koelhuizen en uitbreiding van koeltransporten om gekoelde karkassen, de cold chain, te verplaatsen.

Pan en Chiang verwachten niet dat de capaciteit van de cold chain binnen vijf jaar toereikend zal zijn om aan de vraag naar varkensvlees in de stedelijke gebieden te voldoen. Zij verwachten dan ook dat het volume aan varkensvleesimporten via de havens in het zuidwesten van China zal toenemen. De importen via de noordelijke havens zullen wel afnemen vanwege de stijgende varkensvleesproductie in het noorden.