Brandbrief CWIF aan Schouten over staartcouperen

De Nederlandse afdeling van de dierenorganisatie Compassion in World Farming (CWIF) heeft een brief aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gestuurd waarin zij oproept werk te maken met stoppen met routinematig couperen van varkensstaarten.

CWIF beroept zich op een inspectierapport van de Europese Commissie van een audit in mei 2017 dat eerder deze maand verscheen.

De inspecteurs concluderen dat de Nederlandse overheid geen wetgeving maakt omdat stoppen met couperen een complexe zaak is die samen met de sector moet worden aangepakt. Dat is vastgelegd in de verklaring van Dalfsen. Ondanks dat dit tot en met mei vorig jaar niet heeft geresulteerd in een daling van het aantal bedrijven dat routinematig staarten coupeert, heeft de sector beloofd om eind 2017 de risicofactoren in beeld te brengen. ‘Het ministerie van LNV heeft de intentie om in mei 2019 een datum vast te stellen om te stoppen met routinematig couperen. Dat duidt op een serieuze stap vooruit’, staat in het rapport.

Subsidie niet benut

Volgens het rapport maakt Nederland onvoldoende gebruik van nationale en Europese subsidiemogelijkheden om toe te werken naar het stoppen met couperen van staarten. Daarnaast worden varkenshouders weinig gestimuleerd om te stoppen met couperen vanuit kwaliteitsprogramma’s, concluderen de inspecteurs. Ze bevelen aan om meer onderzoek te doen naar en kennis te delen over het houden van varkens met lange staarten.