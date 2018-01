Bigvitaliteit prioriteit bij onderzoek varkenshouderij

Bigvitaliteit is het belangrijkste thema op de onderzoeksagenda voor de varkenshouderij.

Dat maakt de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) bekend. 2018 is het eerste jaar, sinds het wegvallen van het Productschap voor de Varkenshouderij, dat er weer collectieve middelen beschikbaar zijn voor onderzoek.

Lange staarten en castratie

Naast ‘bigvitaliteit’ staan ‘verantwoord omgaan met lange staarten’, ‘castratie en berengeur’, ‘data en informatiestromen in de varkenshouderij’ en ‘verminderen van antibioticagebruik – gezonde bedrijven’ op de onderzoeksagenda. De prioritering in en de keuze van de onderwerpen is ingegeven door de uitdagingen die de varkenshouderijsector te wachten staan, aldus de POV.

Financiering

De onderzoeksagenda wordt voor 50% gefinancierd met publieke middelen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De andere helft komt van private partijen. Tot en met 2020 heeft de sector € 1,2 miljoen bij elkaar voor uitvoering van de onderzoeksagenda. De aansturing van de uitvoering komt in handen van de nieuw te vormen Stuurgroep Onderzoeksagenda Varkenshouderij.