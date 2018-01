Berenvlees valt slecht bij Europese vrouwen

Vrouwen in 4 Europese landen hebben bij een smaaktest hamburgers van berenvlees slecht beoordeeld.

Het onderzoek wordt in maart 2018 in Meat Science gepubliceerd, maar het onderzoek is op internet al te lezen.

Berenvlees niet favoriet

In Denemarken, Frankrijk, Italië en Polen werden in totaal 476 vrouwelijke consumenten getrakteerd op 8 zogenoemde ‘patties’, plakken vlees à la hamburgers. Deze waren gemaakt van berenvlees met oplopende hoeveelheden skatool (0,10-0,40 μg/g vetweefsel) en androstenon (0,47-2,00 μg/gram vetweefsel). Tegelijkertijd kregen ze ter vergelijking dezelfde type plakken afkomstig van gecastreerde dieren.

In alle gevallen wezen de vrouwen het berenvlees aan als minder favoriet, ongeacht of er veel of weinig androstenon of skatool in zat.

Detecteren van berengeur in de slachterij. Na het verhitten van het nekspek ruikt een persoon de walm die is vrijgekomen. - Foto: Bart Nijs

Meer skatool, minder waardering

Het waarderingscijfer van het berenvlees daalde zodra de hoeveelheid skatool steeg. Bij androstenon werden hogere waarden vooral slecht gewaardeerd als de vrouwen daar gevoelig voor waren.

De onderzoekers kregen het niet voor elkaar om duidelijke grenswaarden voor zowel androstenon als skatool te meten. Wel konden ze de verhouding tussen acceptatie en hogere niveaus van skatool en androstenon weergeven.