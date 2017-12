Westfleisch gaat minder betalen voor varkens

De Duitse varkensslachterij Westfleisch gaat volgend jaar minder voor de varkens betalen. Dat maakt varkenshouderijorganisatie ISN bekend.

In navolging van Tönnies past ook Westfleisch de prijssystematiek, de ‘Maske’, aan. De wijziging geldt vanaf 2 januari voor vrije leveranciers en vanaf 15 januari voor contractleveranciers. De herwaardering van verschillende onderdelen in de prijs leidt gemiddeld tot 1 indexpunt minder per varken. Dat scheelt € 1,50 per varken bij een prijs van € 1,50 per kilo.

Waardering schouders en buiken

Net als bij Tönnies wordt de bovengrens van de Maske vastgesteld op 1,04 punt per kilo geslacht gewicht. De waardering van de schouders daalt van 1,7 naar 1,5 punten en buiken worden hoger gewaardeerd. Buiken met minder dan 50% vlees worden straks met 1,1 punt in plaats van 1,0 gewaardeerd. Dat geldt ook voor buiken onder de 12 kilo. Buiken met 50 tot 54,9% vlees worden vanaf volgend jaar met 1,25 in plaats van 1,1 punt gewaardeerd.

Kortingsvrije gewichtstraject

Daarnaast wordt het kortingsvrije gewichtstraject verruimd van 85-105 kilo naar 83-107 kilo. Samen met de betere waardering van de buiken is dit echter niet voldoende om de afwaardering van de schouders en de begrenzing van het aantal indexpunten te compenseren. Varkenshouders ‘missen’ daardoor 1 punt per varken in vergelijking met de oude Maske.