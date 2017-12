Varkens Vandaag wil duidelijkheid van POV

De stichting Varkens Vandaag wil duidelijkheid van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) over de invulling van de PR.

Sinds Varkens Vandaag in 2015 als werkgroep onderdeel uitmaakt van de POV, is Varkens Vandaag er onvoldoende in geslaagd om het ‘echte verhaal’ van de varkenshouderij in de media te brengen. Dat schrijft Varkens Vandaag in haar nieuwsbrief.

‘Afgelopen twee jaar verloren’

Volgens Varkens Vandaag is de POV nog steeds te druk met andere zaken dan met sector-pr, waardoor er na twee jaar nog geen duidelijkheid is gekomen hoe dit vorm wordt gegeven. Varkens Vandaag beschouwt de afgelopen twee jaar als verloren. Desondanks wil zij nog steeds graag iets betekenen voor de sector. Daarom beraadt Varkens Vandaag zich over hoe zij verder gaat in de toekomst. Varkens Vandaag verwacht binnenkort naar buiten te treden over haar vervolgstappen.

Varkens Vandaag gaat door

Varkens Vandaag is in 2011 opgericht met als doel om een positief imago van de Nederlandse varkenshouderij te bereiken door het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatieplan. Eerder dit jaar maakte Jan Vogels, één van de motoren achter Varkens Vandaag, al bekend dat Varkens Vandaag doorgaat, ondanks dat de POV geen budget heeft voor sector-pr.