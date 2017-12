DCA Beursprijs stabiliseert

De DCA Beursprijs voor vleesvarkens blijft voor de komende week onveranderd op € 1,29 per kilo geslacht gewicht. Het gemiddelde prijsniveau over 2017 komt daarmee uit op € 1,55 per kilo. Eind juni piekte de prijs op € 1,76 per kilo, daarna zakte de prijs flink weg en zo wordt het laagste niveau van dit jaar in de laatste twee weken genoteerd.

De Boerenvarkensprijs zakt voor de komende week met 3 cent naar € 1,44 per kilo. In een verklaring daarbij wordt gewezen op een lastige markt. Het grote aanbod is niet helemaal te plaatsen. De prijsdaling van 3 cent komt overeen met de verlaging die woensdag in Duitsland is doorgevoerd. De Vereinigungspreis van productenorganisatie VEZG zakte naar € 1,37 per kilo. De grote slachterijen Tönnies en Vion GmbH doen exact hetzelfde. Voor de komende weken is de grote vraag in hoeverre er een varkensprop ontstaat in verband met het uitvallen van slachtdagen en het stilleggen van de verwerking bij vleesbedrijven rond de feestdagen. Na de Kerst en Oud en Nieuw zal blijken in hoeverre er druk vanuit aanbod wordt opgebouwd.