Zomers weer zorgt voor rustige ruwvoerhandel

De koeien kunnen weer naar buiten en dat zorgt voor weinig spanning op de ruwvoermarkt.

Melkveehouders hebben nog voldoende ruwvoer liggen en melden zich nauwelijks in de markt. De handel in kuilmais blijft rustig. Er zijn wel melkveehouders met interesse in goede kuilmais, maar de plannen van FrieslandCampina maken dat de melkveehouders voorlopig even wachten. Ze willen eerst duidelijkheid wat de plannen voor hun bedrijf en veestapel betekenen. Tot die tijd wordt de aankoop van grote volumes kuilmais uitgesteld.

Hooi en stro weer duurder

Voor hooi en stro wordt opnieuw meer gevraagd. Goed product is al maandenlang schaars en dat is deze week niet anders. De prijzen zetten dan ook een nieuwe stap omhoog. Voor weidehooi in grote baal wordt zelfs meer dan € 200 per ton betaald. Voor tarwestro in kleine balen ligt de prijs al even boven de grens van € 200 per ton.

Hoewel het aanbod aan bierbostel voorzichtig aan wat groeit, zorgt dat nog niet voor prijswijzigingen. De vraag naar dit product blijft goed, waardoor de extra volumes die nu langzaam op de markt komen, vlot hun weg vinden richting de boer. De prijs voor bierbostel blijft dan ook staan op € 1,85 tot € 2,00 per % droge stof.

Handelaren verwachten dat de vraag naar ruwvoer de komende weken niet opeens aantrekt, omdat het vee weer naar buiten gaat. Een markt met vooral stabiele prijzen ligt in het verschiet.