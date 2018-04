Vreugdenhil verlaagt gangbare prijs, blijft koploper bij bio

Dit is de kale melkprijs exclusief btw en aftrek van 5 cent voor ZuivelNL, bij een leverantie van 800.000 kilo melk.

Inclusief de toeslagen voor weidegang en duurzaamheid kan daar nog € 2,10 bij komen. De maximale melkprijs bij een leverantie van 1.100.000 kilo komt uit op € 32,97 per 100 kilo melk. Opvallend is ondertussen dat Vreugdenhil de vetprijs verhoogt, van € 2,90 naar € 3,00 per kilo. De eiwitprijs daalt daarentegen van € 6,00 naar € 5,40 per kilo.

Gemiddeld tot en met maart betaalt Vreugdenhil een ‘kale’ melkprijs uit van € 33,24 per 100 kilo (bij 800.000 kilo). Inclusief toeslagen wordt dat maximaal € 35,34.

Biologische melkprijs blijft met € 53,41 de hoogste

De Nijkerkse zuivelverwerker heeft de biologische melkprijs ondertussen voor de derde maand op rij gehandhaafd op € 53,41 per 100 kilo melk. Daarmee zet Vreugdenhil duidelijk de beste biologische melkprijs in Nederland neer, vóór A-ware (€ 52,44), FrieslandCampina (€ 50,76) en Arla (€ 47,77).

Hoogste gemiddelde melkprijs van 2018: Hochwald

De gemiddeld hoogste melkprijs over de eerste 3 maanden van dit jaar komt van Hochwald Foods. Die betaalt bij 800.000 kilo per jaar een gemiddelde melkprijs van € 37,05 per 100 kilo.

De laagste melkprijs komt van Arla, die € 32,17 betaalt. Bij deze verwerker hebben melkveehouders ook de minste mogelijkheid om bij te plussen. Met VLOG en weidegang kan tot € 1,50 worden bijverdiend.