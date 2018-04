A-ware naar krap € 36,00, DOC Kaas maximaal € 33,60

Kaasmaker Royal A-ware verlaagt de april-melkprijs met € 1,00 per 100 kilo naar € 33,71 bij 800.000 kilo per jaar. Inclusief alle toeslagen en bij een volume van 1,1 miljoen kilo ontvangen leveranciers nog bijna € 36,00 per 100 kilo.

Hiermee behoudt de kaasmaker een voorsprong van zo’n € 2,40 ten opzichte van de maximale melkprijs bij DOC Kaas. Deze fabrikant betaalt voor de derde maand op rij een kale melkprijs van € 31,08 per honderd kilo. Dit is bij een jaarleverantie van 800.000 kilo en na aftrek van 5 cent voor Zuivel NL. De maximale melkprijs bij 1,1 miljoen kilo en inclusief alle toeslagen bedraagt € 33,57.

€ 0,50 meer dan FrieslandCampina

Ten opzichte van FrieslandCampina is het verschil in maximale (voorschot)melkprijs bijna 50 cent in het voordeel van A-ware. De Heerenveense kaasmaker zit qua ‘kale’ melkprijs wel niet iets onder FrieslandCampina.

Voor deelnemers aan het Albert Heijn-huismerkprogramma geldt overigens dat zij in het eerste jaar nog € 2,00 per 100 kilo meer kunnen verdienen (volgend jaar € 3,00).

Biologische melkprijs € 50,45

Biologische leveranciers van A-ware ontvangen over april een maximale melkprijs van € 50,45 per 100 kilo bij 1,1 miljoen kilo per jaar. Dat is een daling met € 2,50 ten opzichte van maart. Ter vergelijking: FrieslandCampina betaalt een maximale bio-melkprijs van € 49,44 bij hetzelfde volume, Arla betaalt bijna € 48,30.