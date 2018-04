Vloeibare mest remt koolstofmineralisatie

Dunne fractie en digestaat remmen koolstofmineralisatie in zandgrond en mest meer dan drijfmest.

De toediening van dunne fractie en digestaat lijkt de mineralisatie van koolstof (C) in zandgrond en mest meer te remmen dan bij toediening van onbehandelde drijfmest. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research.

Effecten mestvergisting op afbraak organische stof

Doel van het onderzoek was om de effecten van mestvergisting of -scheiding op de afbraak van organische stof (OS) te meten. Mestsoorten, afkomstig van drie bedrijven, werden gemengd met een zandgrond en tijdens een half jaar durend laboratoriumonderzoek werd gemeten hoeveel CO2 er vrijkwam. Hiervan werd afgeleid hoeveel OS er afbrak.

Injecteren van digestaat. Door toediening van vloeibare mest werd de C-mineralisatie in het mengsel van zandgrond en mest duidelijk geremd in het onderzoek van Wageningen Livestock Research. - Foto: Peter Roek

Meer remming bij dunne fracties en onbehandelde drijfmest

Door toediening van vloeibare mest werd de C-mineralisatie in het mengsel van zandgrond en mest duidelijk geremd. Hierdoor mineraliseerde er veel minder C uit drijfmest dan gemeten in eerder onderzoek. Het is onduidelijk waardoor deze remming veroorzaakt werd. De remming leek groter te zijn bij de dunne fracties en digestaten dan bij onbehandelde drijfmest. De remming duidt op een remming van de activiteit van het bodemleven. Dat is, gezien de belangrijke rol van het bodemleven, onwenselijk op landbouwgrond. Vragen zijn nu wat de remming veroorzaakt, of deze ook onder veldomstandigheden optreedt, voor hoe lang, en of de remming vermeden kan worden.

Langetermijneffecten van vergisting

Met de huidige resultaten kunnen, gezien de remming, volgens de onderzoekers nog geen conclusies getrokken worden over de langetermijneffecten van vergisting op de opbouw van bodem OS. Mechanische mestscheiding gaf een snellere afbraak van de OS in de dikke fractie vergeleken met de OS in de dunne fractie. Bij aparte toediening van beide fracties brak het totaal van de OS wat sneller af vergeleken met toediening van ongescheiden drijfmest.