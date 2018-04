Veekosten in Nederland relatief laag

De veekosten in Nederland liggen gemiddeld op € 1,50 per 100 kilo melk, Europees gezien vrij laag.

De veekosten bestaan uit inseminatiekosten en dierenartskosten. Met deze kostenpost ligt Nederland Europees gezien laag, maar vrij gemiddeld ten opzichte van andere exporterende zuivellanden. Dat blijkt uit cijfers van het International Farm Comparison Network (IFCN), dat maandelijks een vergelijking maakt tussen exporterende zuivellanden op basis van een specifiek kengetal.

Alleen in Polen lagere veekosten

De kosten die de Nederlandse melkveehouders maken in de zin van veekosten zijn ten opzichte van andere Europese landen vrij laag. Alleen Polen ligt met € 1,25 iets lager. De Deense boeren komen uit op ongeveer € 1,60, terwijl Ierland op € 1,75 per 100 kilo melk ligt. De veekosten op de Duitse bedrijven tikken de € 2 aan, en de Fransen zijn met € 2,20 het meeste kwijt. Het verschil met de Nederlandse bedrijven is dan € 0,7 per 100 kilo melk, ofwel bij een leverantie van 1 miljoen kilo op jaarbasis toch een extra kostenpost van € 7.000.

{{foto,2}}

Veekosten in de VS net boven € 1

Buiten Europa is de variatie groot in kosten voor inseminatie en dierenarts. In de Verenigde Staten (VS) liggen de kosten hiervoor maar net iets boven de euro per 100 kilogram melk, terwijl op typische Argentijnse melkveebedrijven de kosten meer dan het dubbele zijn ten opzichte van die in de VS: € 2,20 per 100 kilogram melk. Dit komt vooral omdat de melkproductie per koe in de VS meer dan twee keer zo hoog is als in Argentinië.

Op typische Australische melkveebedrijven blijven de veekosten ook beperkt, terwijl melkveebedrijven in Nieuw Zeeland weer een wat hoger kostenniveau hebben, vergelijkbaar met een gemiddeld Europees niveau.