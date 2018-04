Schouten wil geen voermestcontracten voor grondgebondenheid

Landbouwminister Carola Schouten blijft bij haar standpunt om geen voermestcontracten toe te staan om melkveebedrijven meer ruimte te geven om grondgebonden te worden. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Op verzoek van Jaco Geurts (CDA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) liet de minister door Wageningen UR nog een extra onderzoek doen of voermestcontracten na de invoering van het fosfaatrechtenstelsel wel mogelijk zouden zijn.

Minister Carola Schouten. - Foto: ANP

Regionale uitbreiding mogelijk

Wageningen UR concludeert dat de melkveehouderij door het fosfaatrechtenstelsel nationaal niet meer kan uitbreiden, maar dat dit regionaal wel kan, mits de sector elders krimpt. “Door toelating van voedermestovereenkomsten in het stelsel van verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij, zou de melkveehouderij op bedrijfsniveau kunnen worden uitgebreid, zonder vergroting van het bedrijfsareaal. Dit kan dan door afspraken te maken met een andere boer over het leveren van mest in ruil voor het aanvoeren van voer, waarmee de grond mee zou kunnen tellen voor de grondgebondenheid. Vooral grote bedrijven hebben baat bij deze overeenkomsten, omdat zij bij groei minder grond nodig hebben. De toelating van voeder-mestovereenkomsten draagt dan ook nauwelijks bij aan grondgebondenheid in de melkveehouderij”, schrijft Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer.

Voedermestovereenkomsten

Het fosfaatrechtenstelsel verandert dit niet. Ook bij de eerder geconstateerde problemen met de uitvoerbaarheid van voedermestovereenkomsten verandert niets. Zo is het opzetten van een systeem waarin de daadwerkelijke levering van ruwvoer en de registratie van betrokken percelen lastig. Schouten wil hierom de voedermestcontacten niet toestaan in het stelsel van verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij.

NetwerkGrondig presenteerde recent haar visie op grondgebonden melkveehouderij. Zij pleiten wel voor de invoering van voermestcontracten om bedrijven de mogelijkheid te bieden om grondgebonden te worden. Later deze week presenteren LTO en NZO hun visie op grondgebonden melkveehouderij.