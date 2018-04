Schouten positief over visie grondgebondenheid

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit reageert positief op de visie van de Commissie Grondgebondenheid voor de toekomst van de melkveehouderij.

Schouten vindt het goed dat de sector haar eigen verantwoordelijkheid heeft genomen en staat voor een duurzame melkveehouderij. “Het komt overeen met de visie in het regeerakkoord dat we naar een circulaire landbouw moeten door kringlopen beter te sluiten en veevoer meer lokaal te produceren”, aldus Schouten. “Nu moet dit in daden worden omgezet”, zegt ze. Het ministerie is bereid daarbij te ondersteunen als de sector daar behoefte aan heeft.

Nevedi: regionaal veevoer niet altijd beter

Veevoerorganisatie Nevedi staat achter de uitgangspunten van het advies van de Commissie Grondgebondenheid en ziet belangrijke raakvlakken met haar rol als veevoerproducent. Nevedi is wel kritisch over de ambitie op het punt van regionale herkomst van grondstoffen of diervoedergewassen. Volgens Nevedi doet dit niet automatisch recht aan de te behalen klimaatdoelen en circulariteit. De situatie verschilt per bedrijf, waardoor maatwerk geleverd moet worden. “Het behalen van het ene doel moet geen averechtse effecten opleveren voor een ander doel. Het ontwikkelingsmodel van een melkveebedrijf moet vergezeld gaan van een bijpassend en haalbaar bedrijfseconomisch plan”, aldus Nevedi.

NAJK: buurtcontracten essentieel

Jonge boerenorganisatie NAJK reageert enthousiast op het advies. “Ik vind de plannen, zoals beschreven in het adviesrapport, wel stoer. Het advies van de commissie straalt een duidelijke visie uit en je kunt zien dat het grondig is aangepakt”, aldus Bart van der Hoog, portefeuillehouder melkveehouderij bij NAJK.

NAJK vindt het wel van belang dat er bemest kan worden wat er wordt geoogst via evenwichtsbemesting. “Wanneer er wordt ingezet op eiwit van eigen land, dan is een goede zorg voor de bodem cruciaal. We moeten de innovatiekracht van de sector gebruiken en de mestwetgeving moet ruimte bieden om inhoud te kunnen geven aan het begrip evenwichtsbemesting”, aldus Van der Hoog.

NAJK is ook positief over de buurtcontracten en hoopt dat het ministerie meer ruimte biedt dan tot nu toe. “Als er geen ruimte komt voor buurtcontracten zal er weinig terechtkomen van alle mooie woorden in het rapport”, aldus Van der Hoog.

FPG teleurgesteld

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) reageert teleurgesteld op het rapport. De organisatie van grondeigenaren begrijpt dat de commissie op zoek ging naar een compromis, maar vreest dat de indicator ‘eiwitpercentage van eigen grond’ zijn doel voorbij schiet. “Een technische benadering lijkt voor de langere termijn onvoldoende antwoord op de uitdaging waarvoor de sector staat. Het onderkent onvoldoende dat grondgebondenheid geen losstaand thema is, maar onderlegger waar veel aspecten samenkomen”, vindt de organisatie.

FPG ziet voor de korter termijn meer in het aanscherpen van de Wet Grondgebonden Groei, zodat uitbreiding van melkveebedrijven alleen mogelijk is bij volledige dekking met grond. Hiermee zijn volgens FPG de fosfaatrechten op termijn overbodig. FPG vindt dat er in de toekomstvisie meer aandacht moet zijn voor zaken als bodem, agrarisch natuurbeheer, landschapskwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijke acceptatie. De organisatie schreef zelf ook een visie op grondgebondenheid.

Buurtcontracten

De commissie grondgebondenheid schreef in opdracht van NZO en LTO een visie over de toekomst van de melkveehouderij. Daarin staat de productie van eiwit op eigen bedrijf centraal. Regionaal moeten buurtcontracten gesloten kunnen worden voor het aantrekken van voer en afvoeren van mest. Gebruik van eiwit van buiten Europa moet teruggedrongen worden.