Rabo: melkprijzen ook in tweede kwartaal onder druk

Door de moeizame markt voor eiwitrijke producten en de piek in Europese melkproductie blijven de melkprijzen ook gedurende het tweede kwartaal van 2018 onder druk staan.

Dat meldt Rabobank in haar zuivelupdate voor april. Prijsherstel ten opzichte van het melkprijsniveau in de laatste maanden van 2017 is voorlopig niet aan de orde. Wel geeft de bank aan dat voor het tweede kwartaal een stabieler melkprijsniveau wordt verwacht ten opzichte van de prijsval in het eerste kwartaal van dit jaar. Toen daalden de prijzen die Nederlandse verwerkers uitbetaalden met gemiddeld 10 tot 15%. Reden voor deze prijsdaling zijn de onderliggende prijsniveaus van basiszuivelproducten. Door lopende contracten tussen kaasmakers, handel en retail heeft het enige tijd geduurd voordat de daling van de spotprijs voor Goudse kaas met 37%, tussen september en de eerste weken van 2018, zich vertaalde in een lagere melkprijs.

Markt eiwitrijke producten

Vooral de markt voor eiwitrijke producten als mageremelk- en weipoeder blijft moeizaam door hoge Europese interventievoorraden, oplopende voorraden in de Verenigde staten en een groeiende melkaanvoer.

Melkproductie neemt toe

Rabobank verwacht dat de Europese melkproductie in de eerste helft van 2018 blijft toenemen. Ondanks een daling van de gemiddelde melkprijs hebben veel bedrijven nog steeds een positieve cashflow en een ruim ruwvoeraanbod. Na een stabiel derde kwartaal zal de melkproductie naar verwachting vanaf het vierde kwartaal omslaan in een productiedaling. Voor Nieuw-Zeeland gaat de bank uit van den productiedaling van 1% ten opzichte van seizoen 2017-2018, voor de Verenigde Staten van een productiestijging van 1,4% ten opzichte van 2017. Voor heel 2018 verwacht Rabobank dat de Nederlandse melkproductie met 2,5% gaat dalen. Dit als gevolg van de generieke korting fosfaatrechten, de beperkte mogelijkheden om nog verder te snijden in de jongveebezetting en de 10% afroming op verhandelde fosfaatrechten.