Netwerk Grondig: eiwitnorm leidt tot minder biodiversiteit

Netwerk Grondig vreest dat de visie van de Commissie Grondgebonden van LTO en NZO leidt tot een afname van de biodiversiteit in de melkveehouderij en een toename van kunstmestgebruik.

Dat schrijft de belangenorganisatie voor grondgebonden melkveehouderij in een reactie op het rapport van de Commissie Grondgebonden, die concludeert dat melkveehouders in 2025 minimaal 65% van de eiwitbehoefte van eigen land moeten halen, of via buurtcontracten vanuit de buurt moeten halen.

Technische benadering

“De commissie heeft gekozen voor een technische benadering, waarbij het begrip Grondgebondenheid niet tot haar recht komt, maar eigenlijk wordt afgepeld tot ‘eiwit’”, vindt Netwerk Grondig. De organisatie vreest dat met de visie het kunstmestgebruik maximaal zal worden ingezet om zoveel mogelijk gras en daarmee eiwit te kunnen oogsten, ook zal de variatie in grasland verminderen, omdat er vooral eiwitrijke rassen geteeld zullen gaan worden.

Foto: Frank Uijlenbroek

Netwerk Grondig vreest ook dat het sturen op eiwitopbrengst weidegang zal ontmoedigen. Ook zal er volgens de organisatie meer mais aangevoerd moeten worden om het hogere eiwitrijke rantsoen geschikt te maken voor koeien. Netwerk Grondig twijfelt of dit uiteindelijk wel duurzaam is.

De belangenorganisatie vindt dat er in een toekomstvisie meer ruimte moet zijn voor diversiteit in de melkveehouderij, in plaats van het stellen van een ‘technische eiwitdeal’.

‘Staarten tellen is fraude-ongevoelig’

Netwerk Grondig vindt dat grondgebonden beter kan worden vastgelegd door staarten en hectares te tellen. “Dat is werkbaar, duidelijk en fraude-ongevoelig”, aldus de organisatie.