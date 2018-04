Minder ammoniakemissie met verdunde mest

Als rundveedrijfmest met water wordt verdund en met een sleepvoetenmachine wordt uitgereden, kan de ammoniakemissie tot 40% verminderen.

Omdat minder verloren gaat, kan het gras extra stikstof opnemen en dat leidt bij sterke verdunning tot aantoonbaar hogere opbrengst. Dit blijkt uit meerjarige emissiemetingen en een eenjarige veldproef naar grasopbrengst op veen- en kleigrond uitgevoerd door Wageningen University & Research.

Mest beter verpompbaar maken

Rundveedrijfmest wordt in de praktijk al langer verdund, maar dat werd in eerste instantie vooral gedaan om de mest beter verpompbaar te maken. Bijkomend gunstig effect is dus de lagere emissie van ammoniak en – in beperkte mate – hogere grasopbrengst.

In een eerder onderzoek werd al aangetoond dat met water verdunde mest, toegediend met een sleepvoetenmachine, tot vermindering van de ammoniakemissie leidt. In 2016 en 2017 zijn vervolgmetingen uitgevoerd.

In 2016 gaven de verdunningen met 25% water en 50% water een gemiddelde emissiereductie van respectievelijk 25% en 48%. In 2017 werd bij een verdunning van een derde een gemiddelde emissiereductie gevonden van 21%. De mest werd uitgereden met een sleepvoetenmachine en kort voor het uitrijden in de tank verdund.

Extra opbrengst

De gemeten ammoniakemissie van de onverdunde mest was gemiddeld hoger dan in het verleden werd gevonden. De onderzoekers geven aan dat dit mogelijk te verklaren is door andere weers- en bodemomstandigheden, mestsamenstelling en uitvoering van de mesttoediening.

Het berekende extra stikstofaanbod door verdunning varieerde per aanwending op klei en veengrond tot een beperkte extra opbrengst van 4 tot 24 kilo per hectare afhankelijk van mestdosering, grondsoort en de verdunning.