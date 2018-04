Milcobel houdt voorschot stabiel op € 31,89

Milcobel houdt de voorschotmelkprijs over maart gelijk aan die over februari.

Het bestuur heeft daartoe besloten. Bij een volume van 800.000 kilo melk per jaar ontvangt een Nederlands lid dan € 31,89 per 100 kilo melk. Dit is de prijs exclusief btw en na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL. Over de eerste 3 maanden van 2018 betaalt Milcobel gemiddeld € 31,79 per 100 kilo.